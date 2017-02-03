Стан пораненого в Авдіївці співробітника ДСНС стабільний - прес-служба
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Стан пораненого напередодні у районі освітньої школи №2 в Авдіївці під час розвантаження гуманітарної допомоги співробітника ДСНС наразі стабільний, він перебуває в госпіталі у реанімації після операції, питання його переміщення до медзакладу в іншому місті ще вирішується. Про це в коментарі УНН повідомила речниця ГУ ДСНС у Донецькій області Вероніка Бахал.
"Було поранено одного працівника головного управління ДСНС України Донецької області. Наразі він знаходиться в госпіталі у реанімації, після операції, в нього поранення живота але стан стабільний. Щодо його евакуації до іншого міста, є декілька варіантів, але це питання ще вирішується", - повідомила вона.
Зі слів В.Бахал, також 2 лютого під час обстрілу загинув один співробітник ДСНС - водій частини аварійно-рятувального загону.
"Були обстріли в місті Авдіївка де був обстріляний район освітньої школи №2. Там була вигрузка гуманітарної допомоги, де залучались наші співробітники. Там і поранення отримали співробітники і загинув один наш працівник", - нагадала вона.
Нагадаємо, пораненого в Авдіївці підполковника ДСНС перевезли до госпіталю.
Під обстріли потрапив і британський фотограф, якого із пораненнями доставили у лікарню ім. І.Мечникова в Дніпрі.
Як повідомляв УНН, бойовики обстріляли пункти гуманітарної допомоги в Авдіївці, крім того, загинули два мирних жителя.
У районі Авдіївки декілька днів спостерігається загострення ситуації, її активно обстрілюють бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував "Гради" для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.
Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Важкохворих і людей з особливими потребами почали вивозити з Авдіївки. З міста евакуйовано вже 200 людей.
Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.
ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі. У Радбезі ООН відбулося засідання, де розглянули ситуацію в Україні.
3 лютого російська сторона в СЦКК письмово гарантувала премир'я в районі прориву ЛЕП під Авдіївкою.
З початку загострення, за даними поліції, надійшли повідомлення про 3 загиблих мирних жителів і 9 поранених цивільних.