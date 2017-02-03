Стан пораненого в Авдіївці співробітника ДСНС стабільний - прес-служба

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Стан пораненого напередодні у районі освітньої школи №2 в Авдіївці під час розвантаження гуманітарної допомоги співробітника ДСНС наразі стабільний, він перебуває в госпіталі у реанімації після операції, питання його переміщення до медзакладу в іншому місті ще вирішується. Про це в коментарі УНН повідомила речниця ГУ ДСНС у Донецькій області Вероніка Бахал.