Состояние раненого в Авдеевке сотрудника ГосЧС стабильное - пресс-служба

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Состояние раненого накануне в районе образовательной школы №2 в Авдеевке во время разгрузки гуманитарной помощи сотрудника ГосЧС сейчас стабильное, он находится в госпитале в реанимации после операции, вопрос его перемещения в медучреждение в другом городе еще решается. Об этом в комментарии УНН сообщила спикер ГУ ГосЧС в Донецкой области Вероника Бахал.