Состояние раненого в Авдеевке сотрудника ГосЧС стабильное - пресс-служба
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Состояние раненого накануне в районе образовательной школы №2 в Авдеевке во время разгрузки гуманитарной помощи сотрудника ГосЧС сейчас стабильное, он находится в госпитале в реанимации после операции, вопрос его перемещения в медучреждение в другом городе еще решается. Об этом в комментарии УНН сообщила спикер ГУ ГосЧС в Донецкой области Вероника Бахал.
"Был ранен один работник главного управления ГосЧС Украины Донецкой области. В настоящее время он находится в госпитале в реанимации, после операции, у него ранение живота но состояние стабильное. По его эвакуации в другой город, есть несколько вариантов, но этот вопрос еще решается", - сообщила она.
По словам В.Бахал, также 2 февраля во время обстрела погиб один сотрудник ГосЧС - водитель части аварийно спасательного отряда.
"Были обстрелы в городе Авдеевка где был обстрелян район образовательной школы №2. Там была выгрузка гуманитарной помощи, где привлекались наши сотрудники. Там и ранения получили сотрудники и погиб один наш работник", - напомнила она.
Напомним, раненого в Авдеевке подполковника ГосЧС перевезли в госпиталь.
Под обстрелы попал и британский фотограф, которого с ранениями доставили в больницу им. Мечникова в Днепре.
Как сообщал УНН, боевики обстреляли пункты гуманитарной помощи в Авдеевке, кроме того, погибли два мирных жителя.
В районе Авдеевки несколько дней наблюдается обострение ситуации, ее активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.
Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.
Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации вызвало обеспокоенность в ЕС, США, Великобритании, Канаде, СЕ, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание постсовета ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.
ООН призвала немедленно прекратить все военные действия на Донбассе.
3 февраля российская сторона в СЦКК письменно гарантировала премирье в районе порыва ЛЭП под Авдеевкой.
С начала обострения, по данным полиции, поступили сообщения о 3 погибших мирных жителях и 9 раненых гражданских.