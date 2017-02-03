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Состояние раненого в Авдеевке сотрудника ГосЧС стабильное - пресс-служба

Киев • УНН

 • 14169 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Состояние раненого накануне в районе образовательной школы №2 в Авдеевке во время разгрузки гуманитарной помощи сотрудника ГосЧС сейчас стабильное, он находится в госпитале в реанимации после операции, вопрос его перемещения в медучреждение в другом городе еще решается. Об этом в комментарии УНН сообщила спикер ГУ ГосЧС в Донецкой области Вероника Бахал.

Состояние раненого в Авдеевке сотрудника ГосЧС стабильное - пресс-служба

"Был ранен один работник главного управления ГосЧС Украины Донецкой области. В настоящее время он находится в госпитале в реанимации, после операции, у него ранение живота но состояние стабильное. По его эвакуации в другой город, есть несколько вариантов, но этот вопрос еще решается", - сообщила она.

По словам В.Бахал, также 2 февраля во время обстрела погиб один сотрудник ГосЧС - водитель части аварийно спасательного отряда.

"Были обстрелы в городе Авдеевка где был обстрелян район образовательной школы №2. Там была выгрузка гуманитарной помощи, где привлекались наши сотрудники. Там и ранения получили сотрудники и погиб один наш работник", - напомнила она.

Напомним, раненого в Авдеевке подполковника ГосЧС перевезли в госпиталь.

Под обстрелы попал и британский фотограф, которого с ранениями доставили в больницу им. Мечникова в Днепре.

Как сообщал УНН, боевики обстреляли пункты гуманитарной помощи в Авдеевке, кроме того, погибли два мирных жителя.

В районе Авдеевки несколько дней наблюдается обострение ситуации, ее активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.

В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогреваполевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.

Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.

Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации вызвало обеспокоенность в ЕССШАВеликобритании, КанадеСЕПАСЕ. Состоялось экстренное заседание постсовета ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.

ООН призвала немедленно прекратить все военные действия на Донбассе.

3 февраля российская сторона в СЦКК письменно гарантировала премирье в районе порыва ЛЭП под Авдеевкой

С начала обострения, по данным полиции, поступили сообщения о 3 погибших мирных жителях и 9 раненых гражданских.

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