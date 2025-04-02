США хочуть від Європи продовження закупівель американської зброї, попри план ЄС - Reuters

Представники США сказали європейським союзникам, що хочуть, щоб вони продовжували купувати зброю американського виробництва на тлі нещодавніх кроків Європейського Союзу щодо обмеження участі американських виробників у тендерах на озброєння, з посиланням на п’ять джерел, знайомих із цим питанням, повідомляє Reuters, пише УНН.



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Повідомлення, оприлюднені Вашингтоном останніми тижнями, звучать у той момент, коли ЄС вживає заходів для розвитку європейської збройової промисловості, водночас потенційно обмежуючи закупівлі певних типів зброї США.

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Ранні зовнішньополітичні кроки адміністрації Трампа, включаючи короткочасне скорочення військової допомоги Україні та послаблення тиску на москву, глибоко засмутили європейських союзників, що спонукало багатьох запитати, чи Сполучені Штати є надійним партнером, пише видання.

У середині березня Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, запропонувала збільшити військові витрати та об’єднати ресурси для спільних оборонних проектів, на тлі того, як Європа очікує зменшення військової участі США під керівництвом президента Дональда Трампа.

Експерти кажуть, що деякі із запропонованих заходів можуть означати меншу роль для компаній, що не входять до ЄС, зокрема тих, що базуються в США та Великій Британії.

На зустрічі 25 березня держсекретар США Марко Рубіо сказав міністрам закордонних справ Литви, Латвії та Естонії, що Сполучені Штати хочуть продовжити участь в оборонних закупівлях країн ЄС, повідомили Reuters джерела.

Згідно з двома джерелами, Рубіо сказав, що будь-яке виключення американських компаній з європейських тендерів буде сприйнято Вашингтоном негативно, що ці два джерела витлумачили як посилання на запропоновані правила ЄС.

Один північноєвропейський дипломат, який не брав участь у балтійській зустрічі, сказав, що офіційні особи США нещодавно сказали їм, що будь-яке виключення із закупівель зброї ЄС вважатиметься недоречним.

Рубіо планує обговорити очікування щодо того, що країни ЄС продовжуватимуть купувати американську зброю, під час свого візиту до Брюсселя цього тижня, де він візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ НАТО, сказав високопоставлений чиновник Держдепу США.

"Це питання, яке держсекретар порушував і буде порушувати", - сказав чиновник.

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Представник Державного департаменту США заявив, що Трамп вітає нещодавні зусилля європейських союзників щодо "зміцнення своїх оборонних можливостей і взяття на себе відповідальності за власну безпеку", але застеріг від створення нових бар’єрів, які виключають американські компанії з європейських оборонних проектів.

"Трансатлантичне оборонно-промислове співробітництво робить Альянс сильнішим", - сказав речник.

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Стурбованість США щодо обмежень на закупівлю зброї відображає напругу в центрі європейської політики адміністрації Трампа, зазначає видання.

Трамп закликав європейських союзників витрачати більше на оборону та брати на себе більшу відповідальність за власну безпеку. Поки це робиться, ЄС прагне розгорнути власне виробництво в світлі припущень президента США про те, що його зобов’язання перед НАТО не є абсолютними, вказує видання.

Це, як зауважується, суперечить іншій меті адміністрації Трампа, яка полягає в тому, щоб відкрити зовнішні ринки для виробників США.

Оборонна пропозиція Європейської комісії в середині березня під назвою ReArm Europe включала план запозичення 150 мільярдів євро (162 мільярди доларів) для надання позик урядам ЄС на оборонні проекти.

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Багато урядів ЄС кажуть, що виступають за більш загальноєвропейський підхід до оборони. Але те, як це працюватиме, ймовірно, стане предметом запеклих дебатів - хто має мати повноваження вирішувати щодо спільних проектів, хто має ними керувати та як вони мають фінансуватися, пише видання.

Хоча Єврокомісія наполягає на тому, що компанії за межами ЄС можуть конкурувати за кошти на оборону згідно із запропонованим планом, виробники зброї за межами блоку, як зауважується, на практиці зіткнуться з низкою практичних та адміністративних перешкод.

Адміністрація Трампа, як і попередні адміністрації, наполягала на закупівлі європейцями зброї США раніше, у тому числі на цьогорічній Мюнхенській конференції з безпеки. Деякі з джерел вважають останні повідомлення з Вашингтона продовженням політики США.

Тим не менш, кілька джерел заявили, що акцент США на цьому питанні посилився в останні тижні, оскільки ЄС рішуче взявся до відокремлення своїх закупівель зброї.

"Вони засмучені пропозицією ReArm і тим, що США виключені", - сказало одне високопоставлене європейське джерело.

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