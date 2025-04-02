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Вашингтон Пост

США хотят от Европы продолжения закупок американского оружия, несмотря на план ЕС - Reuters

Киев • УНН

 • 22548 просмотра

США требуют от ЕС продолжения закупок американского оружия. Это происходит на фоне стремления Европы развивать собственную оборонную промышленность, ограничивая роль компаний из США и Британии.

США хотят от Европы продолжения закупок американского оружия, несмотря на план ЕС - Reuters

Представители США сказали европейским союзникам, что хотят, чтобы они продолжали покупать оружие американского производства на фоне недавних шагов Европейского Союза по ограничению участия американских производителей в тендерах на вооружение, со ссылкой на пять источников, знакомых с этим вопросом, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Сообщения, обнародованные Вашингтоном в последние недели, звучат в тот момент, когда ЕС принимает меры для развития европейской оружейной промышленности, одновременно потенциально ограничивая закупки определенных типов оружия США.

ЕС исключает США, Британию и Турцию из фонда перевооружения на 150 млрд евро - FT19.03.25, 14:15 • 21757 просмотров

Ранние внешнеполитические шаги администрации Трампа, включая кратковременное сокращение военной помощи Украине и ослабление давления на москву, глубоко огорчили европейских союзников, что побудило многих спросить, является ли Соединенные Штаты надежным партнером, пишет издание.

В середине марта Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, предложила увеличить военные расходы и объединить ресурсы для совместных оборонных проектов, на фоне того, как Европа ожидает уменьшения военного участия США под руководством президента Дональда Трампа.

Эксперты говорят, что некоторые из предложенных мер могут означать меньшую роль для компаний, не входящих в ЕС, в частности тех, которые базируются в США и Великобритании.

На встрече 25 марта госсекретарь США Марко Рубио сказал министрам иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии, что Соединенные Штаты хотят продолжить участие в оборонных закупках стран ЕС, сообщили Reuters источники.

Согласно двум источникам, Рубио сказал, что любое исключение американских компаний из европейских тендеров будет воспринято Вашингтоном негативно, что эти два источника истолковали как ссылку на предложенные правила ЕС.

Один североевропейский дипломат, который не участвовал в балтийской встрече, сказал, что официальные лица США недавно сказали им, что любое исключение из закупок оружия ЕС будет считаться неуместным.

Рубио планирует обсудить ожидания относительно того, что страны ЕС будут продолжать покупать американское оружие, во время своего визита в Брюссель на этой неделе, где он примет участие во встрече министров иностранных дел НАТО, сказал высокопоставленный чиновник Госдепа США.

"Это вопрос, который госсекретарь поднимал и будет поднимать", - сказал чиновник.

Сибига в Брюсселе встретится с министрами иностранных дел стран НАТО01.04.25, 15:57 • 18366 просмотров

Представитель Государственного департамента США заявил, что Трамп приветствует недавние усилия европейских союзников по "укреплению своих оборонных возможностей и взятию на себя ответственности за собственную безопасность", но предостерег от создания новых барьеров, исключающих американские компании из европейских оборонных проектов.

"Трансатлантическое оборонно-промышленное сотрудничество делает Альянс сильнее", - сказал представитель.

Администрация Трампа готовит указ об увеличении экспорта оружия - Reuters02.04.25, 16:01 • 13373 просмотра

Обеспокоенность США относительно ограничений на закупку оружия отражает напряжение в центре европейской политики администрации Трампа, отмечает издание.

Трамп призвал европейских союзников тратить больше на оборону и брать на себя большую ответственность за собственную безопасность. Пока это делается, ЕС стремится развернуть собственное производство в свете предположений президента США о том, что его обязательства перед НАТО не являются абсолютными, указывает издание.

Это, как отмечается, противоречит другой цели администрации Трампа, которая заключается в том, чтобы открыть внешние рынки для производителей США.

Оборонное предложение Европейской комиссии в середине марта под названием ReArm Europe включало план заимствования 150 миллиардов евро (162 миллиарда долларов) для предоставления займов правительствам ЕС на оборонные проекты.

В ЕС утвердили Белую книгу по обороне и детали плана ReArm Europe: что предусматривается для Украины19.03.25, 14:53 • 18505 просмотров

Многие правительства ЕС говорят, что выступают за более общеевропейский подход к обороне. Но то, как это будет работать, вероятно, станет предметом ожесточенных дебатов - кто должен иметь полномочия решать по совместным проектам, кто должен ими руководить и как они должны финансироваться, пишет издание.

Хотя Еврокомиссия настаивает на том, что компании за пределами ЕС могут конкурировать за средства на оборону согласно предложенному плану, производители оружия за пределами блока, как отмечается, на практике столкнутся с рядом практических и административных препятствий.

Администрация Трампа, как и предыдущие администрации, настаивала на закупке европейцами оружия США раньше, в том числе на нынешней Мюнхенской конференции по безопасности. Некоторые из источников считают последние сообщения из Вашингтона продолжением политики США.

Тем не менее, несколько источников заявили, что акцент США на этом вопросе усилился в последние недели, поскольку ЕС решительно взялся за отделение своих закупок оружия.

"Они расстроены предложением ReArm и тем, что США исключены", - сказал один высокопоставленный европейский источник.

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину04.03.25, 10:59 • 112117 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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