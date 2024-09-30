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Справа головного юриста НБУ: регулятор досі не відреагував на кримінальне провадження

Київ • УНН

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Регулятор досі не відреагував на кримінальну справу проти директора юридичного департаменту НБУ Олександра Зими через ймовірне зловживання ним службовим становищем Експерти вбачають у цьому подвійні стандарти та можливе покривання Зими керівництвом НБУ.

Обурення серед українців минулого тижня викликав конфлікт між керівником Управління по роботі з проблемними активами НБУ Павлом Полярушем та білоруським добровольцем Андрієм Трацевським (Безсмертний), під час якого посадовець погрожував військовому розправою. Однак це не єдине порушення, допущене чиновниками Нацбанку. Регулятор досі не відреагував на кримінальну справу проти директора юридичного департаменту НБУ Олександра Зими через ймовірне зловживання ним службовим становищем, пише УНН.

Білоруський доброволець Андрій Трацевський (Безсмертний) заявив, що йому погрожував нетверезий керівник Управління по роботі з проблемними активами НБУ Павло Поляруш. Інцидент стався на дорозі біля одного зі столичних ЖК. Поляруш, за його словами, вискочив під колеса військовому, перекрив рух, почав битися і сказав, що з нагородної зброї прострелить йому ноги. Поляруш все заперечив. На ще одному відео, опублікованому військовим, видно, що поліцейські під час огляду автомобіля Поляруша знайшли у нього предмет, дуже схожий на пістолет. За словами Трацевського, Поляруш нібито заявив, що "всіх купить" і перед правоохоронцями сказав, що "всі білоруські добровольці або поїдуть назад у Білорусь, або стоятимуть на колінах у Покровську". Відео з місця події завірусилися у соцмережах і викликали обурення у користувачів. Вони вимагають реакції керівництва НБУ на цей інцидент.

У поліції Києва УНН повідомили, що відкрили кримінальне провадження за статтями "погроза вбивством" і "нанесення легких тілесних ушкоджень", а також склали протокол щодо Поляруша за керування автомобілем у нетверезому стані. Крім того, правоохоронці підтвердили, що вилучили у посадовця зброю.

Після того, як конфлікт між чиновником Нацбанку і військовим отримав розголос, на нього відреагувало керівництво НБУ. Там заявили, що проведуть власну перевірку інциденту. І акцентували, що конфлікт був у неробочий час і не повʼязаний із виконанням професійних обов’язків Поляруша.

Не Полярушем єдиним

Водночас керівництво Нацбанку вперто ігнорує ще один скандал, у якому фігурує його підлеглий. Йдеться про головного юриста НБУ Олександра Зиму.

Раніше УНН розповідав про кримінальне провадження, яке розслідується за фактом можливого зловживання службовим становищем Зимою. Справа стосується листа Нацбанку до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за підписом Зими, яким він рекомендував Фонду відкликати позови, подані банком "Конкордом" проти НБУ.  У документі йшлося про чотири позови банку до НБУ, у яких "Конкорд" вимагав скасувати штрафи на загальну суму майже 63,5 мільйона гривень. Вони були подані ще до того, як Нацбанк ухвалив рішення про ліквідацію "Конкорду" й увів туди тимчасову адміністрацію. 

Попри те, що справа розслідується вже понад 9 місяців, за цей час керівництво Нацбанку жодного разу не вийшло з комунікацією, щодо можливих порушень, допущених Зимою. У НБУ також не повідомляли про проведення жодних службових перевірок чи розслідувань дій головного юриста установи. Ймовірно це повʼязано з тим, що справа Зими не викликала такого широкого обурення на відміну від чутливої теми, повʼязаної з погрозами військовому.

Більше того, окрім впертого ігнорування ситуації з боку керівництва Нацбанку, з кримінальним провадженням Зими відбуваються дивні речі. Зокрема, Державне бюро розслідувань понад 4 місяці ігнорувало рішення Шевченківського районного суду Києва від 22 квітня, яким співзасновницю банку "Конкорд" Юлію Сосєдку визнано потерпілою у цій справі. Адже, за словами співвласниці "Конкорду" Олени Сосєдки, своїми вказівками Зима позбавив акціонерів банку їхнього конституційного права на справедливий суд. 

А потім, перед отриманням нової ухвали, якою суд зобовʼязав слідчих протягом 72 годин все ж вручити Юлії Сосєдці памʼятку потерпілої, ДБР відфутболило цю справу до управління поліції в Печерському районі Києва. Юлія Сосєдка не виключає, що таким чином намагаються затягнути слідство по справі.

Такої ж думки дотримуються й юристи, опитані УНН. Зокрема, за словами керуючого партнера GRACERS, адвоката Сергія Лисенка, передача справи із ДБР до районного управління поліції може свідчити про спроби її затягування.

Скидання справи в райвідділ - прямий спосіб сховати та поховати справу. І, на жаль, у більшості випадків їм це вдається

Не виключено, що спроби затягування повʼязані з тим, що Зима не лише займає керівну посаду, але й має тісний звʼязок із головою НБУ Андрієм Пишним, адже до приходу в Нацбанк вони разом працювали в "Ощадбанку". Експерт з питань безпеки Сергій Шабовта не виключає, що правоохоронці не переслідуватимуть Зиму належним чином, адже він є людиною голови НБУ Андрія Пишного.

У нас НБУ очолила людина, яка була головою "Ощадбанку", який ніколи не балував нас своїми гарними результатами роботи. Банк, який завжди був на межі банкрутства, а держава його просто підпитувала (фінансувала – ред.) , і людина з такими фаховими явищами очолила НБУ. То чого ми хочемо? Тепер всі підлеглі, а головний юрист - це людина, яка наближена до голови, виконують особисто його завдання. Тому він і захищений, він (Зима – ред.) заздалегідь захищений, оскільки він працює в системі, яка збудована для корупційних задач, і під певні зобовʼязання в його адресу, що він буде захищений від переслідувань

Тож виникає запитання, чому у керівництва НБУ такі різні підходи до порушень, які допускають його підлеглі?

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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