Дело главного юриста НБУ: регулятор до сих пор не отреагировал на уголовное производство

Возмущение среди украинцев на прошлой неделе вызвал конфликт между руководителем Управления по работе с проблемными активами НБУ Павлом Полярушем и белорусским добровольцем Андреем Трацевским (Бессмертный), во время которого чиновник угрожал военному расправой. Однако это не единственное нарушение, допущенное чиновниками Нацбанка. Регулятор до сих пор не отреагировал на уголовное дело против директора юридического департамента НБУ Александра Зимы из-за вероятного злоупотребления им служебным положением, пишет УНН.

Белорусский доброволец Андрей Трацевский (Бессмертный) заявил, что ему угрожал нетрезвый руководитель Управления по работе с проблемными активами НБУ Павел Поляруш. Инцидент произошел на дороге возле одного из столичных ЖК. Поляруш, по его словам, выскочил под колеса военному, перекрыл движение, начал драться и сказал, что из наградного оружия прострелит ему ноги. Поляруш все отрицал. На еще одном видео, опубликованном военным, видно, что полицейские при осмотре автомобиля Поляруша нашли у него предмет, очень похожий на пистолет. По словам Трацевского, Поляруш якобы заявил, что «всех купит» и перед правоохранителями сказал, что «все белорусские добровольцы или поедут обратно в Беларусь, или будут стоять на коленях в Покровске». Видео с места происшествия завирусились в соцсетях и вызвали возмущение у пользователей. Они требуют реакции руководства НБУ на этот инцидент.

В полиции Киева УНН сообщили, что открыли уголовное производство по статьям «угроза убийством» и «нанесение легких телесных повреждений», а также составили протокол в отношении Поляруша за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Кроме того, правоохранители подтвердили, что изъяли у чиновника оружие.

После того, как конфликт между чиновником Нацбанка и военным получил огласку, на него отреагировало руководство НБУ. Там заявили, что проведут собственную проверку инцидента. И акцентировали, что конфликт был в нерабочее время и не связан с выполнением профессиональных обязанностей Поляруша.

Не Полярушем единым

В то же время руководство Нацбанка упорно игнорирует еще один скандал, в котором фигурирует его подчиненный. Речь идет о главном юристе НБУ Александре Зиме.

Ранее УНН рассказывал об уголовном производстве, которое расследуется по факту возможного злоупотребления служебным положением Зимой. Дело касается письма Нацбанка в Фонд гарантирования вкладов физических лиц за подписью Зимы, которым он рекомендовал Фонду отозвать иски, поданные банком «Конкордом» против НБУ. В документе говорилось о четырех исках банка к НБУ, в которых «Конкорд» требовал отменить штрафы на общую сумму почти 63,5 миллиона гривен. Они были поданы еще до того, как Нацбанк принял решение о ликвидации «Конкорда» и ввел туда временную администрацию.

Несмотря на то, что дело расследуется уже более 9 месяцев, за это время руководство Нацбанка ни разу не вышло с коммуникацией, относительно возможных нарушений, допущенных Зимой. В НБУ также не сообщали о проведении никаких служебных проверок или расследований действий главного юриста учреждения. Вероятно это связано с тем, что дело Зимы не вызвало такого широкого возмущения в отличие от чувствительной темы, связанной с угрозами военному.

Более того, кроме упорного игнорирования ситуации со стороны руководства Нацбанка, с уголовным производством Зимы происходят странные вещи. В частности, Государственное бюро расследований более 4 месяцев игнорировало решение Шевченковского районного суда Киева от 22 апреля, которым соучредитель банка «Конкорд» Юлия Соседка признана потерпевшей по этому делу. Ведь, по словам совладелицы «Конкорда» Елены Соседки, своими указаниями Зима лишил акционеров банка их конституционного права на справедливый суд.

А потом, перед получением нового постановления, которым суд обязал следователей в течение 72 часов все же вручить Юлии Соседке памятку потерпевшей, ГБР отфутболило это дело в управление полиции в Печерском районе Киева. Юлия Соседка не исключает, что таким образом пытаются затянуть следствие по делу.

Такого же мнения придерживаются и юристы, опрошенные УНН. В частности, по словам управляющего партнера GRACERS, адвоката Сергея Лысенко, передача дела из ГБР в районное управление полиции может свидетельствовать о попытках его затягивания.

Сброс дела в райотдел - прямой способ спрятать и похоронить дело. И, к сожалению, в большинстве случаев им это удается отметил Лысенко.

Не исключено, что попытки затягивания связаны с тем, что Зима не только занимает руководящую должность, но и имеет тесную связь с главой НБУ Андреем Пышным, ведь до прихода в Нацбанк они вместе работали в «Ощадбанке». Эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта не исключает, что правоохранители не будут преследовать Зиму должным образом, ведь он является человеком главы НБУ Андрея Пышного.

У нас НБУ возглавил человек, который был главой «Ощадбанка», который никогда не баловал нас своими хорошими результатами работы. Банк, который всегда был на грани банкротства, а государство его просто подпитывало (финансировало - ред.), и человек с такими профессиональными явлениями возглавил НБУ. Так чего мы хотим? Теперь все подчиненные, а главный юрист - это человек, который приближен к главе, выполняют лично его задачи. Поэтому он и защищен, он (Зима - ред.) заранее защищен, поскольку он работает в системе, которая выстроена для коррупционных задач, и под определенные обязательства в его адрес, что он будет защищен от преследований отметил Шабовта

Поэтому возникает вопрос, почему у руководства НБУ такие разные подходы к нарушениям, которые допускают его подчиненные?