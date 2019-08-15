Справа ексначальника поліції Одещини Головіна: cуд не задовольнив апеляцію НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Київський апеляційний суд відмовив у задоволенні клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою екскерівника головного управління Нацполіції в Одеській області Дмитра Головіна. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужба Київського апеляційного суду.
“Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційні скарги, подані прокурором та стороною захисту на ухвалу слідчого судді Солом’янського районного суду міста Києва від 26 липня 2019 року, якою відмовлено у задоволенні клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою”, — йдеться у повідомленні.
Також, зазначається, що до підозрюваного Головіна застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 25 вересня 2019 включно.
Нагадаємо, Солом’янський районний суд Києва призначив для Дмитра Головіна запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Раніше джерела повідомили УНН, що колишнього начальника головного управління Нацполіції в Одеській області Дмитра Головіна було затримано у рамках розслідування щодо контрабанди сигарет через Одеський морський порт.