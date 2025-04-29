Спірна арктична ділянка землі на норвезькому архіпелазі може бути продана за 300 мільйонів євро - Bloomberg

Спірна арктична ділянка землі на норвезькому архіпелазі розміром з Мангеттен викликає занепокоєння щодо національної безпеки на тлі зростаючої геополітичної напруженості у регіоні. Однак вона може бути продана екологам за 300 мільйонів євро. Про це повідомляє УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Майно Соре Фагерфьорд – земельна ділянка на архіпелазі Шпіцберген площею 60 тисяч квадратних метрів, яка знаходиться приблизно за 60 км від головного міста острівної групи Лонг'їр. Вона була виставлена на продаж минулого травня. Згодом уряд Норвегії заявив, що будь-які переговори чи угоди щодо продажу повинні бути заздалегідь узгоджені державою через інтереси національної безпеки. Міністерство торгівлі Норвегії підтвердило цю позицію Bloomberg у п'ятницю.

Ділянка має берегову лінію довжиною близько 5 км і сповнена гір, фіордів та арктичної дикої природи. З квітня по серпень вона знаходиться під постійним сонцем, з жовтня по лютий – перебуває у пітьмі полярної ночі.

Понад століття земля належала норвезькій холдинговій компанії Aktieselskabet Kulspids, що заснували заможні родини з Осло, які були зацікавлені в цьому районі через його природні ресурси. Вони хотіли видобувати азбест. Але протягом останніх ста років акції переходили з рук в руки.

Чому архіпелаг вважають спірною територією

Архіпелаг Шпіцберген, розташований у Північному Льодовитому океані, є територією Норвегії, але регулюється 100-річним договором, підписаним приблизно 45 країнами, серед яких росія, Китай та США. За даними Статистичного управління Норвегії, хоча на островах проживає понад 1600 норвежців, також існує постійна спільнота російськомовних осіб, яка налічує близько 200 мешканців. росія неодноразово звинувачувала Норвегію в порушенні договору шляхом мілітаризації архіпелагу, що Норвегія своєю чергою заперечує.

Минулого року норвезька влада зробила догану послу Китаю в Норвегії після того, як китайський турист на острові позував у військовому спорядженні.

Чому архіпелаг викликає зацікавленість

Через зміну клімату і в міру танення льоду, у регіоні відкриваються нові судноплавні шляхи, через що суперництво світових держав, які підписала 100-річний договір, у регіоні загострилося. Особливо на тлі того, що нещодавно президент США Дональд Трамп наполягав на своєму бажанні привласнити Гренландію у Данії.

Хто планує придбати ділянку

Ділянка приватної землі на арктичному архіпелазі Шпіцберген у Норвегії привабила групу покупців, які готові заплатити 300 млн євро, якщо уряд Норвегії не скасує угоду через геополітичні міркування.

До складу консорціуму входять як норвезькі, так і міжнародні інвестори, які "мають довгострокову перспективу захисту цієї території від змін навколишнього середовища - сказала в інтерв'ю в п'ятницю Біргіт Ліодден, одна з акціонерів, які продають землю, та відома кліматична активістка.

Вона додала, що серед інвесторів є громадяни країн-членів НАТО та країн, які підписали Шпіцбергенський договір, додавши, що сторони не вели діалогу з урядом Норвегії щодо продажу.

Ліодден сказала, що близько половини грошей від продажу буде спрямовано на екологічні проєкти на Шпіцбергені.

Це величезні та чутливі території, про які ми майже нічого не знаємо. Це спосіб захистити цінну територію, яка перебуває під загрозою через зміну клімату. сказала вона.

Угода є дуже хорошим рішенням, тому що ми дбаємо про клімат, і тут немає жодних аспектів безпеки, - каже Пер Кіллінгстад, адвокат, який представляє продавців землі. Він стверджує, що уряд Норвегії не може зупинити продаж, оскільки покупці є екологами, які прагнуть зберегти природу, а це означає, що угода не підпадає під дію закону про безпеку.

Данія звинувачує рф у спробі розпалити конфлікт з США через Гренландію - Bloomberg