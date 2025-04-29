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Спорный арктический участок земли на норвежском архипелаге может быть продан за 300 миллионов евро - Bloomberg

Киев • УНН

 • 1416 просмотра

Спорный арктический участок земли на Шпицбергене может быть продан экологам за 300 млн евро. Правительство Норвегии должно согласовать продажу из-за вопросов нацбезопасности.

Спорный арктический участок земли на норвежском архипелаге может быть продан за 300 миллионов евро - Bloomberg

Спорный арктический участок земли на норвежском архипелаге размером с Манхэттен вызывает беспокойство о национальной безопасности на фоне растущей геополитической напряженности в регионе. Однако она может быть продана экологам за 300 миллионов евро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Имущество Соре Фагерфьорд – земельный участок на архипелаге Шпицберген площадью 60 тысяч квадратных метров, который находится примерно в 60 км от главного города островной группы Лонгьир. Она была выставлена на продажу в мае прошлого года. Впоследствии правительство Норвегии заявило, что любые переговоры или соглашения о продаже должны быть предварительно согласованы государством из-за интересов национальной безопасности. Министерство торговли Норвегии подтвердило эту позицию Bloomberg в пятницу.

Участок имеет береговую линию длиной около 5 км и полна гор, фьордов и арктической дикой природы. С апреля по август она находится под постоянным солнцем, с октября по февраль – находится во тьме полярной ночи.

Более века земля принадлежала норвежской холдинговой компании Aktieselskabet Kulspids, основанной состоятельными семьями из Осло, которые были заинтересованы в этом районе из-за его природных ресурсов. Они хотели добывать асбест. Но в течение последних ста лет акции переходили из рук в руки.

Почему архипелаг считают спорной территорией

Архипелаг Шпицберген, расположенный в Северном Ледовитом океане, является территорией Норвегии, но регулируется 100-летним договором, подписанным примерно 45 странами, среди которых россия, Китай и США. По данным Статистического управления Норвегии, хотя на островах проживает более 1600 норвежцев, также существует постоянное сообщество русскоязычных лиц, насчитывающее около 200 жителей. россия неоднократно обвиняла Норвегию в нарушении договора путем милитаризации архипелага, что Норвегия в свою очередь отрицает.

В прошлом году норвежские власти сделали выговор послу Китая в Норвегии после того, как китайский турист на острове позировал в военной экипировке.

Почему архипелаг вызывает заинтересованность

Из-за изменения климата и по мере таяния льда, в регионе открываются новые судоходные пути, из-за чего соперничество мировых держав, подписавших 100-летний договор, в регионе обострилось. Особенно на фоне того, что недавно президент США Дональд Трамп настаивал на своем желании присвоить Гренландию у Дании.

Кто планирует приобрести участок

Участок частной земли на арктическом архипелаге Шпицберген в Норвегии привлек группу покупателей, которые готовы заплатить 300 млн евро, если правительство Норвегии не отменит соглашение из-за геополитических соображений.

В состав консорциума входят как норвежские, так и международные инвесторы, которые "имеют долгосрочную перспективу защиты этой территории от изменений окружающей среды",

- сказала в интервью в пятницу Биргит Лиодден, одна из акционеров, продающих землю, и известная климатическая активистка.

Она добавила, что среди инвесторов есть граждане стран-членов НАТО и стран, подписавших Шпицбергенский договор, добавив, что стороны не вели диалога с правительством Норвегии по продаже.

Лиодден сказала, что около половины денег от продажи будет направлено на экологические проекты на Шпицбергене.

Это огромные и чувствительные территории, о которых мы почти ничего не знаем. Это способ защитить ценную территорию, которая находится под угрозой из-за изменения климата. 

сказала она.

Соглашение является очень хорошим решением, потому что мы заботимся о климате, и здесь нет никаких аспектов безопасности, - говорит Пер Киллингстад, адвокат, представляющий продавцов земли. Он утверждает, что правительство Норвегии не может остановить продажу, поскольку покупатели являются экологами, стремящимися сохранить природу, а это означает, что сделка не подпадает под действие закона о безопасности.

Дания обвиняет рф в попытке разжечь конфликт с США из-за Гренландии - Bloomberg25.04.25, 16:56 • 3180 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

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