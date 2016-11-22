Сьогодні відбудуться вісім поєдинків п'ятого туру групової стадії Ліги Чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Поєдинками в групах Е, F, G, H відбудеться п'ятий тур групового раунду Ліги Чемпіонів, передає УНН з посиланням на УЄФА.
В рамках 5-го туру групового етапу Ліги Чемпіонів зустрінуться:
Група Е:
ЦСКА (М) - Байєр;
Монако - Тоттенхем;
Група F:
Спортінг Л - Реал;
Борусія Д - Легія;
Група G:
Лестер - Брюгге;
Копенгаген - Порту;
Група Н:
Динамо З - Ліон;
Севілья - Ювентус;
Нагадаємо, "Динамо" вирушило до Італії на матч Ліги Чемпіонів з "Наполі".