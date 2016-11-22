Сегодня состоятся восемь поединков пятого тура групповой стадии Лиги Чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Поединками в группах Е, F, G, H состоится пятый тур группового раунда Лиги Чемпионов, передает УНН со ссылкой на УЕФА.
В рамках 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов встретятся:
Группа Е:
ЦСКА (М) - Байер;
Монако - Тоттенхэм;
Группа F:
Спортинг Л - Реал;
Боруссия Д - Легия;
Группа G:
Лестер - Брюгге,
Копенгаген - Порту;
Группа Н:
Динамо З - Лион;
Севилья - Ювентус;
Напомним, "Динамо" отправилось в Италию на матч Лиги Чемпионов с "Наполи".