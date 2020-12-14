Сьогодні відбудеться засідання фракції "Слуга народу": нардеп повідомив, що розглянуть
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Засідання фракції "Слуга народу" відбудеться сьогодні ввечері. Розглядатимуться, зокрема, законопроекти про бюджет, Бюро економічної безпеки, щодо протидії корупції та про інформацію, необхідну для декларування. Про це у своєму Telegram-каналі написав народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура, інформує УНН.
"Сьогодні ввечері відбудеться засідання фракції", - написав Качура.
За його словами, крім проекту бюджету будуть розглядатися такі законопроекти:
• №3087д - про Бюро економічної безпеки;
• №4470 - з приводу протидії корупції;
• №4471 - з приводу складання адмінпротоколів щодо суддів;
• №3760 - про інвестнянь;
• №3656 - з приводу зниження ставки ПДВ для аграрних виробників;
• №4065 - про інформацію, необхідну для декларування;
• №3132 - з приводу посилення повноважень Антимонопольного комітету;
• №3014 - пропозиції Президента до Закону "Про електронні комунікації".
"Також, можливо, сьогодні будуть розглядатися кадрові питання. Але, швидше за все, вони будуть обговорюватися у вівторок на окремому засіданні фракції", - зазначив він.
Нагадаємо, заступник керівника Офісу Президента України Олег Татаров провів зустріч із народними депутатами та керівництвом податкових органів з підготовки законопроекту "Про Бюро економічної безпеки України".