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У Зеленского обсудили законопроект “О Бюро экономической безопасности Украины”

У Зеленского обсудили законопроект “О Бюро экономической безопасности Украины”

Киев  •  УНН

 • 21305 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Олег Татаров провел встречу с народными депутатами и руководством налоговых органов по подготовке законопроекта “О Бюро экономической безопасности Украины” (№ 3087-д) ко второму чтению. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, передает УНН.

Как отметил Олег Татаров, важной функцией новой структуры документа должна стать аналитическая работа, поэтому важно, чтобы Бюро экономической безопасности имело качественный доступ к автоматизированным информационным и справочным системам, реестрам и базам данных, администратором которых являются государственные органы или органы местного самоуправления.

“От качества подготовки проекта ко второму чтению зависит будущая беспрепятственная работа и эффективность новой правоохранительной структуры”, — отметил заместитель руководителя Офиса Главы государства.

Добавляется, что в проект закона, который был принят в первом чтении третьего сентября, ко второму чтению народные депутаты подали около 1500 поправок.

Напомним, во время заседания фракции “Слуги народа” обсуждали, каким образом ликвидировать экономические подразделения Службы безопасности Украины и как те задачи, которые сейчас выполняются СБУ, перейдут к Бюро экономической безопасности.

В “Слуге народа” накануне прогнозировали, что законопроекты об СБУ и Бюро экономической безопасности не будут выносить на этой неделе в зал, ведь есть претензии многих коллег и дискуссию решили продолжить на следующей неделе.

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