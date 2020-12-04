У Зеленского обсудили законопроект “О Бюро экономической безопасности Украины”

Как отметил Олег Татаров, важной функцией новой структуры документа должна стать аналитическая работа, поэтому важно, чтобы Бюро экономической безопасности имело качественный доступ к автоматизированным информационным и справочным системам, реестрам и базам данных, администратором которых являются государственные органы или органы местного самоуправления.

“От качества подготовки проекта ко второму чтению зависит будущая беспрепятственная работа и эффективность новой правоохранительной структуры”, — отметил заместитель руководителя Офиса Главы государства.

Добавляется, что в проект закона, который был принят в первом чтении третьего сентября, ко второму чтению народные депутаты подали около 1500 поправок.

Напомним, во время заседания фракции “Слуги народа” обсуждали, каким образом ликвидировать экономические подразделения Службы безопасности Украины и как те задачи, которые сейчас выполняются СБУ, перейдут к Бюро экономической безопасности.

В “Слуге народа” накануне прогнозировали, что законопроекты об СБУ и Бюро экономической безопасности не будут выносить на этой неделе в зал, ведь есть претензии многих коллег и дискуссию решили продолжить на следующей неделе.