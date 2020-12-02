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Цього тижня ВР не розглядатиме законопроекти щодо СБУ та Бюро економічної безпеки — Качура

Цього тижня ВР не розглядатиме законопроекти щодо СБУ та Бюро економічної безпеки — Качура

Київ • УНН

 • 14756 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Верховна Рада України на цьому пленарному тижні не буде розглядати законопроекти про реформу Служби безпеки України та створення Бюро економічної безпеки. Про це у своєму Telegram-каналі заявив народний депутат України Олександр Качура, інформує УНН.

“У зв’язку з претензіями багатьох колег до законопроекту про „реформи“ СБУ домовилися не виносити його на цьому тижні в зал. Вирішили продовжити дискусію на наступному тижні. Законопроект „Про створення Бюро економічної безпеки“ — аналогічна ситуація”, — йдеться в повідомленні нардепа.

Зазначимо, що за словами народного депутата Данила Гетманцева, під час засідання фракції “Слуги народу” обговорювали яким чином ліквідувати економічні підрозділи Служби безпеки України та як ті завдання, які зараз виконуються, перейдуть до Бюро економічної безпеки безперешкодно для безпеки держави.

Додамо, голова СБУ Іван Баканов заявив, що “така безпекова „реформа“ не має нічого спільного зі стандартами провідних спецслужб НАТО та ЄС, до яких ми всі прагнемо”.

Нагадаємо, доцент кафедри кримінального права та кримінології Університету державної фіскальної служби України Андрій Гмирін заявив, що законопроєкт “Про Бюро фінансових розслідувань” не вирішує основну проблему: дублювання функції розслідування економічних злочинів для інших правоохоронних органів, крім того, замість обіцяного незалежного органу фіскальної служби, нове Бюро буде залежати від уряду та міністра фінансів.

Українські Національні Новини

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