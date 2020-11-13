Баканов побачив у реформі СБУ спробу послабити державу та Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Нинішні умови безпекової реформи - намагання послабити СБУ. Про це заявив голова Служби Безпеки України Іван Баканов, передає УНН.
“Така безпекова „реформа“ не має нічого спільного зі стандартами провідних спецслужб НАТО та ЄС, до яких ми всі прагнемо. Це швидше нагадує спробу послабити державу та Президента”, — вважає голова СБУ.
Він додав, що далеко не всі радіють сильній СБУ, але вона має бути саме такою.
“Для України це один із трьох елементів життя: армія, розвідка і спецслужба. Коли ми відмовилися від ядерної зброї, виконавши Будапештський меморандум та здійснивши таким чином свій безцінний внесок у систему загальносвітової безпеки, то автоматично мали йти шляхом посилення цих трьох напрямків. Якщо ми зараз зробимо зворотне — наслідки можуть бути непередбачувані”, — підкреслив Іван Баканов.
Очільник СБУ нагадав, що у жовтні комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки зареєстрував законопроект про реформу СБУ, який суттєво відрізняється від варіанту, спільно доопрацьованого раніше.
“Від захисту державної безпеки в ньому мало що залишилося. Проект закону треба доопрацювати далі. І зробити дійсно таким, що несе користь Україні та її безпеці”, — підкреслив Іван Баканов.
Голова СБУ підкреслив, що у новій версії реформи руйнується механізм боротьби з оргзлочинністю, навіть якщо її використовують іноземні спецслужби для розвідувально-підривної діяльності проти України. Також закладено механічне вилучення в СБУ всіх функцій і повноважень, які стосуються захисту від диверсій критичної інфраструктури і стратегічних підприємств тощо.
Нагадаємо, що в кінці жовтня Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендує Верховній Раді ухвалити за основу законопроект про внесення змін до ЗУ “Про Службу безпеки України”.