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Баканов увидел в реформе СБУ попытку ослабить государство и Зеленского

Баканов увидел в реформе СБУ попытку ослабить государство и Зеленского

Киев  •  УНН

 • 11483 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Нынешние условия реформы безопасности - попытка ослабить СБУ. Об этом заявил председатель Службы Безопасности Украины Иван Баканов, передает УНН.

"Такая "реформа" безопасности не имеет ничего общего со стандартами ведущих спецслужб НАТО и ЕС, к которым мы все стремимся. Это скорее напоминает попытку ослабить государство и Президента", - считает глава СБУ.

Он добавил, что далеко не все радуются сильной СБУ, но она должна быть именно такой.

"Для Украины это один из трех элементов жизни: армия, разведка и спецслужба. Когда мы отказались от ядерного оружия, выполнив Будапештский меморандум и осуществив таким образом свой бесценный вклад в систему общемировой безопасности, то автоматически должны идти по пути усиления этих трех направлений. Если мы сейчас сделаем обратное - последствия могут быть непредсказуемы", - подчеркнул Иван Баканов.

Глава СБУ напомнил, что в октябре комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки зарегистрировал законопроект о реформе СБУ, который существенно отличается от варианта, совместно доработанного раньше.

"От защиты государственной безопасности в нем мало что осталось. Проект закона нужно доработать дальше. И сделать действительно несущим пользу Украине и ее безопасности", - подчеркнул Иван Баканов.

Глава СБУ подчеркнул, что в новой версии реформы разрушается механизм борьбы с оргпреступностью, даже если ее используют иностранные спецслужбы для разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Также заложено механическое удаление в СБУ всех функций и полномочий, касающихся защиты от диверсий критической инфраструктуры и стратегических предприятий и тому подобное.

Напомним, что в конце октября Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендует Верховной Раде принять за основу законопроект о внесении изменений в ЗУ "О Службе безопасности Украины".

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