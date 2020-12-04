У Зеленського обговорили законопроект “Про Бюро економічної безпеки України”

Як зазначив Олег Татаров, важливою функцією нової структури документа має стати аналітична робота, тож важливо, щоб Бюро економічної безпеки мало якісний доступ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів і баз даних, адміністратором яких є державні органи або органи місцевого самоврядування.

“Від якості підготовки проекту до другого читання залежить майбутня безперешкодна робота та ефективність нової правоохоронної структури”, — наголосив заступник керівника Офісу Глави держави.

Додається, що до проекту закону, який був ухвалений у першому читанні третього вересня, до другого читання народні депутати подали близько 1500 поправок.