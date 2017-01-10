Сьогодні опівночі на Одещині закриють дороги для проїзду

Таке рішення пов'язане із негодою, що насувається на область. Відкритими для руху залишаться напрямки Одеса-Миколаїв та Одеса-Рені (до Ізмаїла). О 8:00 11 січня оперативний штаб із ліквідації наслідків негоди, виходячи із ситуації на дорогах, оголосить про те, коли буде скасовано обмеження руху транспортних засобів у південних районах області.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, рух транспорту відновили на трасі М-16 Одеса-Кучурган.