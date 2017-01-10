Сегодня в полночь в Одесской области закроют дороги для проезда
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 10 января. УНН. Сегодня с 00:00 до 9:00 11 января будет действовать ограничение движения транспорта на всех автодорожных дорогах Одесской области, от Лиманского до Ренийского районов. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Одесской ОГА.
Такое решение связано с непогодой надвигающейся на область. Открытыми для движения останутся направления Одесса-Николаев и Одесса-Рени (до Измаила). В 8:00 11 января оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды, исходя из ситуации на дорогах, объявит о том, когда будет отменено ограничение движения транспортных средств в южных районах области.
Напомним, как сообщал УНН, движение транспорта восстановили на трассе М-16 Одесса-Кучурган.