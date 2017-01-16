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Сьогодні на пункті пропуску “Мар’їнка” утворились черги з 360 автівок

Сьогодні на пункті пропуску “Мар’їнка” утворились черги з 360 автівок

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Сьогодні зранку на пункті пропуску “Мар’їнка” на в’їзд очікувало 250 транспортних засобів, а на виїзд 110 автівок. Про це УНН повідомили в прес-службі ДПСУ.

“Сьогодні зранку у контрольних пунктах в’їзду-виїзду перебувало на в’їзд/виїзд така кількість транспортних засобів: „Майорське“ — 70/80; „Мар’їнка“ — 250/110; „Новотроїцьке“ — 30/20; „Гнутове“ — 150/40”, — йдеться в повідомленні.

Загалом минулої доби пасажиро-транспортний потік залишався досить динамічним та характеризувався певним збільшенням у порівнянні з попереднім днем.

Крім того, минулої доби через контрольні пункти в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування в районі проведення АТО, прослідували 19,3 тисячі осіб та понад 3,3 тисячі транспортних засобів:

“Майорське” — 4165 осіб та 655 транспортних засобів;

“Мар’їнка” — 5855 осіб та 1220 транспортних засобів;

“Новотроїцьке” — 3810 осіб та 835 транспортних засобів;

“Гнутове” — 2360 осіб та 565 транспортних засобів;

“Станиця Луганська” — 3175 осіб.

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