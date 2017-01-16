Сегодня на пункте пропуска "Марьинка" образовались очереди из 360 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Сегодня утром на пункте пропуска "Марьинка" на въезд ожидало 250 транспортных средств, а на выезд 110 автомобилей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.
"Сегодня утром в контрольных пунктах въезда-выезда находилось на въезд / выезд такое количество транспортных средств:" Майорское "- 70/80; "Марьинка" - 250/110; "Новотроицкое" - 30/20; "Гнутово" - 150/40 ", - говорится в сообщении.
Всего за прошлые сутки пассажиро-транспортный поток оставался достаточно динамичным и характеризовался определенным увеличением по сравнению с предыдущим днем.
Кроме того, за минувшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, последовали 19,3 тысячи человек и более 3,3 тысячи транспортных средств:
"Майорское" - 4165 человек и 655 транспортных средств;
"Марьинка" - 5855 человек и 1220 транспортных средств;
"Новотроицкое" - 3810 человек и 835 транспортных средств;
"Гнутово" - 2360 человек и 565 транспортных средств;
"Станица Луганская» - 3175 человек.