Смілянський заявив, що "Укрпошта" передала в доставку понад 20 тисяч повісток

"Укрпошта" передала в доставку більше 20 тисяч повісток військовозобов’язаним, їх доставляють й сьогодні. Про це повідомив в ексклюзивному інтерв'ю Українському Радіо генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський, передає УНН.

"Доставляємо. Ці листи нічим не відрізняються від судових повісток, документів або штрафів за порушення ПДР (Правил дорожнього руху), які ми доставляємо", – розповів Ігор Смілянський про доставку повісток військовозобов’язаним.

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За його словами, вже передано в доставку більше 20 тисяч повісток, вони доставляються й сьогодні.

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"Прохання до людей поставитись із розумінням. І ще раз: якість доставки повістки чітко корелюється з якістю адреси, яка була надана в системі "Резерв+" або "Оберіг". До речі, навіть є адреса – Мелітополь. Зрозуміло, що зараз, на жаль, ми туди не можемо доставити повістку. Але сподіваюсь, що завдяки Збройним Силам України рано чи пізно ми це зможемо зробити. Тому так, розсилаємо. Чіткий контроль кожної повістки, вони всі номерні, вони захищені. Тобто, це конверт, який захищає особисті дані майбутнього призовника, все чітко моніториться, кожен день відслідковуємо", – запевнив в ексклюзивному інтерв'ю Українському Радіо генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

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Нагадаємо

Міноборони працює над автоматизацією вручення повісток через реєстр "Оберіг". Повістки генеруватимуться електронно, підписуватимуться цифровим підписом та централізовано друкуватимуться для доставки "Укрпоштою".