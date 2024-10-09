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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Смелянский заявил, что "Укрпочта" передала в доставку более 20 тысяч повесток

Смелянский заявил, что "Укрпочта" передала в доставку более 20 тысяч повесток

Киев  •  УНН

9 октября 2024, 16:25  •  3180 просмотра

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"Укрпочта" передала в доставку более 20 тысяч повесток военнообязанным. Генеральный директор Игорь Смелянский сообщил, что повестки доставляются и сегодня, каждая из них номерная и защищена.

"Укрпочта" передала в доставку более 20 тысяч повесток военнообязанным, их доставляют и сегодня. Об этом сообщил в эксклюзивном интервью Украинскому Радио генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский, передает УНН.

"Доставляем. Эти письма ничем не отличаются от судебных повесток, документов или штрафов за нарушение ПДД (Правил дорожного движения), которые мы доставляем", - рассказал Игорь Смелянский о доставке повесток военнообязанным.

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По его словам, уже передано в доставку более 20 тысяч повесток, они доставляются и сегодня.

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"Просьба к людям отнестись с пониманием. И еще раз: качество доставки повестки четко коррелируется с качеством адреса, который был предоставлен в системе "Резерв+" или "Оберіг". Кстати, даже есть адрес - Мелитополь. Понятно, что сейчас, к сожалению, мы туда не можем доставить повестку. Но надеюсь, что благодаря Вооруженным Силам Украины рано или поздно мы это сможем сделать. Поэтому да, рассылаем. Четкий контроль каждой повестки, они все номерные, они защищены. То есть, это конверт, который защищает личные данные будущего призывника, все четко мониторится, каждый день отслеживаем", - заверил в эксклюзивном интервью Украинскому Радио генеральный директор „Укрпочты" Игорь Смелянский.

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Напомним

Минобороны работает над автоматизацией вручения повесток через реестр "Оберіг". Повестки будут генерироваться электронно, подписываться цифровой подписью и централизованно печататься для доставки "Укрпочтой".

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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