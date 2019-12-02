Шоста перемога поспіль вивела "Лестер" на друге місце АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. У матчі 14-го туру Англійської Прем'єр-ліги "Лестер Сіті" обіграв "Евертон" на стадіоні "Кінг Пауер", повідомляє УНН з посиланням на сайт "лисиць".
На гол Річарлісона (22 хв) у складі "Лестера" відповіли Джеймі Варді (68) та Іхеаначо аж на 4 компенсованій хвилині до поєдинку – 2:1.
Для "лисів" дана звитяга стала вже шостою підряд, а поразка для "ірисок" - другою поспіль.
"Лестер" набрав 32 очка і піднявся на друге місце в турнірній таблиці. "Евертон" (14 пунктів) - на 17-му місці.
Додамо, що усі інші три поєдинки вечора завершилися мировою:
"Вулверхемптон" – "Шеффілд" 1:1
"Норвіч" – "Арсенал" 2:2
"Манчестер Юнайтед" – "Астон Вілла" 2:2.