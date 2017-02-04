Шість нелегалів з Індії намагалися потрапити до ЄС через український кордон
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. На кордоні України з Польщею у ніч не суботу прикордонники Мостиського загону у взаємодії з оперативно-розшуковим прикордонним підрозділом та співробітниками Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУ МВСУ у Львівській області, затримали групу нелегальних мігрантів з Індії, які намагалися потрапити до країн ЄС, передає УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.
Як зазначається, прикордонники відділу “Шегині” отримали оперативну інформацію про можливе переміщення через кордон групи нелегальних мігрантів. На напрямку ймовірного руху порушників було виставлено прикордонний наряд. Затримали невідомих осіб на околиці населеного пункту Буців Мостиського району Львівської області в 100 метрах від держрубежу.
Вказано, що чоловіки віком від 21 до 28 років, які при собі мали документи громадян Індії, намагались знайти, де проходить кордон України з Польщею. Під час попереднього розбору було з’ясовано, що прибули вони в Україну легально, за допомогою третіх осіб спробували незаконно дістатися Польщі, а далі країн західної Європи. Усіх шукачів кращого життя було доставлено до відділу прикордонної служби “Шегині”.
Наразі тривають фільтраційно-перевірочні заходи з метою встановлення осіб, можливо, причетних до організації незаконного переміщення осіб через державний кордон України.
Громадян затримано в адміністративному порядку, відповідно складено документи справи про адміністративне правопорушення передбачене ч.2 ст.204-1 КУпАП “Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України”, вчинені групою осіб. Рішення у справі прийматиме суд.