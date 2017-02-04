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Шесть нелегалов из Индии пытались попасть в ЕС через украинскую границу

Киев • УНН

 • 8432 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. На границе Украины с Польшей в ночь не субботу пограничники Мостиского отряда во взаимодействии с оперативно-розыскным пограничным подразделением и сотрудниками Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУ МВДУ во Львовской области задержали группу нелегальных мигрантов из Индии, которые пытались попасть в стран ЕС, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГНАУ.

Шесть нелегалов из Индии пытались попасть в ЕС через украинскую границу

Как отмечается, пограничники отдела "Шегини" получили оперативную информацию о возможном перемещении через границу группы нелегальных мигрантов. На направлении вероятного движения нарушителей был выставлен пограничный наряд. Задержали неизвестных на окраине населенного пункта Буцов Мостиского района Львовской области в 100 метрах от госграницы.

Указано, что мужчины в возрасте от 21 до 28 лет, при себе имели документы граждан Индии, пытались найти, где проходит граница Украины с Польшей. Во время предварительного разбора было выяснено, что пришли в Украину легально, с помощью третьих лиц попытались незаконно добраться до Польши, а дальше до стран западной Европы. Всех искателей лучшей жизни доставили в отдел пограничной службы "Шегини".

Сейчас продолжаются фильтрационно-проверочные мероприятия с целью установления лиц, возможно, причастных к организации незаконного перемещения лиц через государственную границу Украины.

Граждан задержали в административном порядке, составлены документы дела об административном правонарушении предусмотренном ч.2 ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", совершенные группой лиц. Решение по делу будет принимать суд.

Украинские Национальные Новости

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