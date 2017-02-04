Шесть нелегалов из Индии пытались попасть в ЕС через украинскую границу

Как отмечается, пограничники отдела "Шегини" получили оперативную информацию о возможном перемещении через границу группы нелегальных мигрантов. На направлении вероятного движения нарушителей был выставлен пограничный наряд. Задержали неизвестных на окраине населенного пункта Буцов Мостиского района Львовской области в 100 метрах от госграницы.

Указано, что мужчины в возрасте от 21 до 28 лет, при себе имели документы граждан Индии, пытались найти, где проходит граница Украины с Польшей. Во время предварительного разбора было выяснено, что пришли в Украину легально, с помощью третьих лиц попытались незаконно добраться до Польши, а дальше до стран западной Европы. Всех искателей лучшей жизни доставили в отдел пограничной службы "Шегини".

Сейчас продолжаются фильтрационно-проверочные мероприятия с целью установления лиц, возможно, причастных к организации незаконного перемещения лиц через государственную границу Украины.

Граждан задержали в административном порядке, составлены документы дела об административном правонарушении предусмотренном ч.2 ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", совершенные группой лиц. Решение по делу будет принимать суд.