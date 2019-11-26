Тренер "Шахтаря" розповів про план на гру із "Манчестер Сіті"

“Нас чекає дуже витратна гра. Важливо розраховувати абсолютно на всіх хлопців, які зараз доступні. Тайсон не прилетів через травму. Але варто концентруватися не на тих, хто залишився в Києві, а на тих, хто з нами і готовий взяти участь в матчі. Коли ти з м’ячем — атакуєш, коли без — оборонятися, це зрозуміло. І все ж постараємося показувати свій футбол. Ми не приїхали сюди, щоб сісти, закритися і очікувати постійних атак “Сіті”. Знаючи, що буде важко, спробуємо правильно розкрити зони і знайти потрібні шляхи до воріт “Манчестер Сіті”, — зізнався португалець.

Фахівець заявив, що не планує змінювати тактичну схему попри відсутність трьох гравців в обоймі свого колективу.

“Три, чотири або п’ять захисників — можна міняти постійно. Але ми завжди намагаємося залишатися собою. До сьогодні команда завжди грала однаково, і в зв’язку з відсутністю трьох футболістів — Тайсона, Марлоса і Дентіньо — міняти тактичну схему ми не будемо. Дуже важливо йти своїм шляхом. Ми віримо, що тільки так, з нашою грою, ми можемо домогтися гарних результатів”, — додав Каштру.

Варто відзначити, що “Манчестер Сіті” дев’ятий раз поспіль грає на груповому етапі. Вони не пропустили жодного розіграшу з сезону 2011/12, а останні шість років виходили як мінімум в 1/8 фіналу.