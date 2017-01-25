"Шахтар" відправився на другий підготовчий збір до Португалії
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Лідер чемпіонату України донецький "Шахтар" відправився на другий підготовчий збір до Португалії, повідомляє УНН з посиланням на телеканали "Футбол 1/2".
Нагаолосиоа, що нападник Пилип Будківський не полетів з командою.
Також зазначимо, що до повноцінних тренувань повернеться захисник Богдан Бутко, який отримав перелом виличної кістки на першому зборі.
Окрім того, Віктор Коваленко через проблеми з ахілом буде займатися під наглядом лікарів.
Нагадаємо, що П.Будківський першу частину сезону провів за російський "Анжі", але повернувся до "гірників" в міжсезонні та пройшов перший тренувальний збір із командою Пауло Фонсеки.
Додамо також, у складі "помаранчево-чорних" залишились троє центральних форвардів – Факундо Феррейра, Андрій Борячук та новачок Густаво Бланко Лещук.