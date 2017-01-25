"Шахтер" отправился на второй подготовительный сбор в Португалию
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Лидер чемпионата Украины донецкий "Шахтер" отправился на второй подготовительный сбор в Португалию, сообщает УНН со ссылкой на телеканалы "Футбол 1/2".
Отмечено, что нападающий Филипп Будковский не полетел с командой.
Также отметим, что к полноценным тренировкам вернется защитник Богдан Бутко, получивший перелом скуловой кости на первом сборе.
Кроме того, Виктор Коваленко из-за проблем с ахиллом будет заниматься под наблюдением врачей.
Напомним, что Ф.Будковский первую часть сезона провел за российский "Анжи", но вернулся к "горнякам" в межсезонье и прошел первый тренировочный сбор с командой Пауло Фонсеки.
Добавим также, в составе "оранжево-черных" остались трое центральных форвардов - Факундо Феррейра, Андрей Борячук и новичок Густаво Бланко Лещук.