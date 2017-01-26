Шахрая-помічника нардепа затримали правоохоронці
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Правоохоронці затримали помічника народного депутата України за шахрайство. Про це УНН повідомили у прес-службі ГПУ.
Сьогодні, 26 січня, правоохоронці затримали помічника одного з народних депутатів України за фактом систематичного заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами громадянина в сумі 5 тис. грн.
Зазначений помічник народного депутата України прикриваючись наданими йому повноваженнями, вводячи в оману потерпілого, у жовтні місяці 2016 року висунув останньому вимогу про передачу йому грошових коштів у сумі 200 тис. грн, з умовою передачі щомісячно по 15 тис. грн, за сприяння у безперешкодному здійсненні потерпілим господарської діяльності у сфері надання послуг з доступу до мережі Інтернет.
Дії помічника народного депутата України кваліфіковані за ч.3 ст.190 (шахрайство, вчинене у великих розмірах) КК України.
Наразі проводяться першочергові, невідкладні слідчі дії, спрямовані на збір доказів винуватості вказаної особи у скоєному кримінальному правопорушенні.
Додатково: санкція статті за скоєне вказаним помічником народного депутата України кримінальне правопорушення, передбачає до восьми років позбавлення волі.