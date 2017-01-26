Мошенника-помощника нардепа задержали правоохранители
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Правоохранители задержали помощника народного депутата Украины за мошенничество. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПУ.
Сегодня, 26 января, правоохранители задержали помощника одного из народных депутатов Украины по факту систематического завладение путем обмана, денежными средствами гражданина в сумме 5 тыс. грн.
Указанный помощник народного депутата Украины прикрываясь предоставленными ему полномочиями, вводя в заблуждение потерпевшего, в октябре 2016 года выдвинул последнему требование о передаче ему денежных средств в сумме 200 тыс. грн, с условием передачи ежемесячно по 15 тыс. грн, за содействие в беспрепятственном осуществлении пострадавшим хозяйственной деятельности в сфере предоставления услуг по доступу к сети Интернет.
Действия помощника народного депутата Украины квалифицированы по ч.3 ст.190 (мошенничество, совершенное в крупном размере) УК Украины.
Проводятся первоочередные, неотложные следственные действия, направленные на сбор доказательств виновности указанного лица в совершенном уголовном правонарушении.
Дополнительно: санкция статьи за совершенное указанным помощником народного депутата Украины уголовное преступление, предусматривает до восьми лет лишения свободы.