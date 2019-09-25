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Сенцов назвав свої улюблені місця відпочинку в Криму

Київ • УНН

 • 10294 перегляди

КИЇВ. 25 вересня. УНН. Звільнений із російської колонії український режисер, кримчанин Олег Сенцов назвав свої улюблені місця для відпочинку в Криму. Про це він розповів в інтерв'ю Крим.Реалії, передає УНН.

Сенцов назвав свої улюблені місця відпочинку в Криму

“Там (у Криму — ред.) дуже багато хороших місць. Я можу перераховувати їх нескінченно. Звісно, і Гурзуф, і Коктебель, і західний берег — Беляус, Чорноморське, дикі пляжі. Багато місць хороших. У Криму, куди не піти — всюди добре”, — сказав режисер.

Відповідаючи на питання, куди він любить повертатися і завжди бувати, Сенцов сказав, що у нього “багато в Криму улюблених місць” і що він любить увесь Крим.

“Практично скрізь був багато разів, тому мені всюди подобається”, — зазначив Сенцов.

Розповідаючи про село Скалисте Бахчисарайського району Сенцов зазначив: “Це моя батьківщина, це мій будинок, там усе для мене рідне, це все мої спогади, я нічого не виділяю. Я там усе люблю і все пам’ятаю, мені все дороге”.

Раніше Сенцов заявив, що його власного списку людей на звільнення з-за ґрат у РФ не існує.

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