Сенцов заявив, що його власного списку людей на звільнення з-за ґрат у РФ не існує
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Звільнений з-за ґрат у Росії український режисер Олег Сенцов сказав, що його власного списку на обмін утримуваними між Україною і Росією не існує. Про це він заявив під час інтерв’ю Крым.Реалии, передає УНН.
"Все, що стосується мого голодування: є відкритий лист, який я написав своєю рукою. Все інше – це коментарі та домисли. Я написав – всіх українських політичних в’язнів, які є в тюрмах РФ. Тому що цей список – 30, 40, 50, 60, 100 – дуже неясний. Мені самому до кінця не було ясно, скільки таких людей. Такого списку точно не існує. Цифри плавали, тому що важко буває межу визначити, бо є люди, які сидять за їх погляди, а є ситуації неясні, потрібно розбиратись", - сказав Олег Сенцов, відповідаючи на питання про власний список людей на обмін.
Нагадаємо, Сенцов перебував у виправній колонії у місті Лабитнангі на півночі Росії. Український режисер був засуджений російським судом до 20 років позбавлення волі 25 серпня 2015 року за обвинуваченням в підготовці терактів в Криму. Правозахисний центр "Меморіал" в Росії вніс Сенцова в список політв'язнів. 14 травня 2018 року він оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають в Росії і Криму. 5 жовтня федеральна служба виконання покарань Росії заявила, що Сенцов припинив голодування.