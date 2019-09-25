Сенцов заявил, что его собственного списка людей на освобождение из-за решетки в РФ не существует

"Все, что касается моего голодания: есть открытое письмо, которое я написал своей рукой. Все остальное - это комментарии и домыслы. Я написал - всех украинских политических заключенных, которые есть в тюрьмах РФ. Потому что этот список - 30, 40, 50, 60, 100 - очень неясен. Мне самому до конца не было ясно, сколько таких людей. Такого списка точно не существует. Цифры плавали, потому что трудно бывает границу определить, потому что есть люди, которые сидят за их взгляды, а есть ситуации неясные, нужно разбираться", - сказал Олег Сенцов, отвечая на вопрос о его собственном списке людей на обмен.

Напомним, Сенцов находился в исправительной колонии в городе Лабытнанги на севере России. Украинский режиссер был приговорен российским судом к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Правозащитный центр "Мемориал" в России внес Сенцова в список политзаключенных. 14 мая 2018 года он объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в России и Крыму. 5 октября федеральная служба исполнения наказаний России заявила, что Сенцов прекратил голодовку.