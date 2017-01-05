Сенат США затвердить кандидатуру бізнесмена Рекса Тіллерсона на пост держсекретаря - ЗМІ

Так представники ЗМІ опитали кількох сенаторів і їх помічників, які вже зустрічалися з Р.Тіллерсона напередодні офіційних слухань за твердженням його кандидатури, призначених на наступний тиждень.

“Якщо він стане публічно говорити про Росію такі ж правильні речі, які говорив приватно, то демократам швидше за все не вдасться перешкодити йому стати наступним держсекретарем США”, — йдеться в повідомленні.



За його даними, на зустрічах Р.Тіллерсон демонстрував “тверезий і жорсткий” погляд, але при цьому “не брав на себе зобов’язань по відношенню до будь-якої конкретної політики, яку може прийняти на озброєння адміністрація Д.Трампа”.

Перші публічні співбесіди кандидату в держсекретарі США доведеться проходити в сенатському комітеті у закордонних справах, який очолює республіканцем Бобом Коркер.

Нагадаємо, керівник нафтової компанії ExxonMobil Рекс Тіллерсон посідає чільне місце в сегменті бізнесу з Росією у сфері енергетики. Раніше президент Росії Володимир Путін нагородив Р.Тіллерсона орденом “за значний внесок у зміцнення співпраці в паливно-енергетичному секторі”.

У 2011 році Exxon Mobil підписала угоду з найбільшою державною нафтовою компанією Росії “Роснефть” зі спільної розвідки і видобутку нафти. Відтоді ці дві компанії створили 10 спільних підприємств з реалізації проектів в Росії, але західні санкції проти Москви сповільнили інвестиції Exxon Mobil. Р.Тіллерсон висловлювався критично щодо санкцій Заходу, які змусили його компанію відмовитися від деяких проектів і спричинили, за його словами, збитки Exxon Mobil у щонайменше мільярд доларів.