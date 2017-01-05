Сенат США затвердить кандидатуру бізнесмена Рекса Тіллерсона на пост держсекретаря - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Сенат Конгресу США майже напевно затвердить кандидатуру бізнесмена Рекса Тіллерсона, якого обраний президент США республіканець Дональд Трамп висунув на пост держсекретаря в своїй адміністрації, передає УНН з посиланням на The Washington Post.
Так представники ЗМІ опитали кількох сенаторів і їх помічників, які вже зустрічалися з Р.Тіллерсона напередодні офіційних слухань за твердженням його кандидатури, призначених на наступний тиждень.
“Якщо він стане публічно говорити про Росію такі ж правильні речі, які говорив приватно, то демократам швидше за все не вдасться перешкодити йому стати наступним держсекретарем США”, — йдеться в повідомленні.
За його даними, на зустрічах Р.Тіллерсон демонстрував “тверезий і жорсткий” погляд, але при цьому “не брав на себе зобов’язань по відношенню до будь-якої конкретної політики, яку може прийняти на озброєння адміністрація Д.Трампа”.
Перші публічні співбесіди кандидату в держсекретарі США доведеться проходити в сенатському комітеті у закордонних справах, який очолює республіканцем Бобом Коркер.
Нагадаємо, керівник нафтової компанії ExxonMobil Рекс Тіллерсон посідає чільне місце в сегменті бізнесу з Росією у сфері енергетики. Раніше президент Росії Володимир Путін нагородив Р.Тіллерсона орденом “за значний внесок у зміцнення співпраці в паливно-енергетичному секторі”.
У 2011 році Exxon Mobil підписала угоду з найбільшою державною нафтовою компанією Росії “Роснефть” зі спільної розвідки і видобутку нафти. Відтоді ці дві компанії створили 10 спільних підприємств з реалізації проектів в Росії, але західні санкції проти Москви сповільнили інвестиції Exxon Mobil. Р.Тіллерсон висловлювався критично щодо санкцій Заходу, які змусили його компанію відмовитися від деяких проектів і спричинили, за його словами, збитки Exxon Mobil у щонайменше мільярд доларів.