Сенат США утвердит кандидатуру бизнесмена Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Сенат Конгресса США почти наверняка утвердит кандидатуру бизнесмена Рекса Тиллерсона, которого избранный президент США республиканец Дональд Трамп выдвинул на пост госсекретаря в своей администрации, передает УНН со ссылкой на The Washington Post.
Так представители СМИ опросили нескольких сенаторов и их помощников, которые уже встречались с Р.Тиллерсоном накануне официальных слушаний по утверждению его кандидатуры, назначенных на следующую неделю.
"Если он станет публично говорить о России такие же правильные вещи, которые говорил приватно, то демократам скорее всего не удастся помешать ему стать следующим госсекретарем США", - говорится в сообщении.
По его данным, на встречах Р.Тиллерсон демонстрировал "трезвый и жесткий" взгляд, но при этом "не брал на себя обязательств по отношению к какой-либо конкретной политики, которую может принять на вооружение администрация Д.Трампа".
Первые публичные собеседования кандидату в госсекретари США придется проходить в сенатском комитете по иностранным делам, который возглавляет республиканец Боб Коркер.
Напомним, руководитель нефтяной компании ExxonMobil Рекс Тиллерсон занимает ведущее место в сегменте бизнеса с Россией в сфере энергетики. Ранее президент России Владимир Путин наградил Р.Тиллерсона орденом "за большой вклад в укрепление сотрудничества в топливно-энергетическом секторе".
В 2011 году Exxon Mobil подписала соглашение с крупнейшей государственной нефтяной компанией России "Роснефть" по совместной разведке и добыче нефти. С тех пор эти две компании создали 10 совместных предприятий по реализации проектов в России, но западные санкции против Москвы замедлили инвестиции Exxon Mobil. Р.Тиллерсон высказывался критически по санкциям Запада, которые заставили его компанию отказаться от некоторых проектов и вызвали, по его словам, убытки Exxon Mobil в меньшей мере миллиард долларов.