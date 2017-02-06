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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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СБУ завершила досудове розслідування у справі збитого літака Іл-76 (доповнено)

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. У Дніпрі слідчі Служби безпеки України завершили досудове розслідування кримінального провадження стосовно ватажка терористичної організації “ЛНР” Ігоря Плотницького та двох командирів незаконних збройних формувань у справі збитого у 2014 році літака ІЛ-76 Збройних Сил України. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.

СБУ завершила досудове розслідування у справі збитого літака Іл-76 (доповнено)

Так, за інформацією прес-служби, слідчими СБУ отримано беззаперечні докази того, що голова терористичної організації “ЛНР” І.Плотницький, який на час скоєння злочину був командиром незаконного збройного формування “батальйон “Зоря”, разом з А.Патрушевим (на той час його заступником) та командиром незаконного збройного формування “Вітязь” О.Гурєєвим були безпосередніми організаторами терористичного акту.

“З метою блокування сил АТО вони влаштували засідки та керували групами бойовиків, озброєних ПЗРК, що перекривали авіаційне сполучення аеропорту Луганська”, — скзаано у повідомленні.

Обвинувальний акт стосовно терористів затверджено прокуратурою Дніпропетровської області та направлено до суду. Дії вказаних осіб кваліфіковано як терористичний акт за ч.3 ст.258 КК України.

Нагадаємо, що у червні 2014 року під час заходу на посадку у луганський аеропорт переносним зенітно-ракетним комплексом був уражений військово-транспортний літак Іл-76 Збройних Сил України. Літак загорівся і впав, дев’ять членів екіпажу та сорок військовослужбовців загинули.

Як повідомляв УНН, родичі загиблих бійців ЗСУ вимагають з В.Назарова по 500 тис. грн моральної компенсації.

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