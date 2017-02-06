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СБУ завершила досудебное расследование по делу сбитого самолета Ил-76

Киев • УНН

 • 10169 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. В Днепре следователи Службы безопасности Украины завершили досудебное расследование уголовного производства в отношении главаря террористической организации "ЛНР" Игоря Плотницкого и двух командиров незаконных вооруженных формирований в деле сбитого в 2014 году самолета Ил-76 Вооруженных Сил Украины. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.

СБУ завершила досудебное расследование по делу сбитого самолета Ил-76

Так, по информации пресс-службы, следователями СБУ получены неопровержимые доказательства того, что глава террористической организации "ЛНР" И.Плотницкий, который на момент совершения преступления был командиром незаконного вооруженного формирования "батальон " Заря ", вместе с А.Патрушевим (в то время его заместителем) и командиром незаконного вооруженного формирования "Витязь" О.Гуреевым были непосредственными организаторами террористического акта.

"С целью блокирования сил АТО они устроили засады и руководили группами боевиков, вооруженных ПЗРК, что перекрывали авиационное сообщение аэропорту Луганска", - говорится в сообщении.

Обвинительный акт в отношении террористов утвержден прокуратурой Днепропетровской области и направлен  в суд. Действия указанных лиц квалифицированы как террористический акт по ч.3 ст.258 УК Украины.

Напомним, что в июня 2014 года при заходе на посадку в луганский аэропорт переносным зенитно-ракетным комплексом был поражен военно-транспортный самолет Ил-76 Вооруженных Сил Украины. Самолет загорелся и упал, девять членов экипажа и сорок военнослужащих погибли.

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