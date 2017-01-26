СБУ встановила та затримала двох "анонімних терористів"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Правоохоронці встановили та затримали двох "анонімних терористів", які повідомили про мінування будівель. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
У Вінниці правоохоронці оперативно встановили особу "жартівника", що повідомив про нібито закладання вибухівки в одному з готельно-розважальних комплексів. Зі слів зловмисника, він просто хотів розважитися та подивитися на евакуацію відвідувачів.
Житель Кривого Рогу у стані алкогольного сп’яніння вирішив "замінувати" багатоповерхівку у спальному районі міста. Співробітники спецслужби відслідкували дзвінок і затримали "телефонного терориста".
За цими фактами відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.259 КК України.