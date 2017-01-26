СБУ установила и задержала двух "анонимных террористов"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Правоохранители установили и задержали двух "анонимных террористов", которые сообщили о минировании зданий. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
В Виннице правоохранители оперативно установили личность "шутника", который сообщил о якобы закладке взрывчатки в одном из гостинично-развлекательных комплексов. По словам злоумышленника, он просто хотел развлечься и посмотреть на эвакуацию посетителей.
Житель Кривого Рога в состоянии алкогольного опьянения решил "заминировать" многоэтажку в спальном районе города. Сотрудники спецслужбы отследили звонок и задержали "телефонного террориста".
По этим фактам открыли уголовное производство по ч.1 ст.259 УК Украины.