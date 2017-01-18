СБУ: меру Перемишля заборонили в’їзд через участь в антиукраїнських заходах

“Підстав для такої заборони є чимало, це все відкрита інформація в медіа в Польщі та Україні. Рішення про заборону в’їзду було ухвалено тоді, коли він брав участь в антиукраїнських заходах у Перемишлі. Це не була разова випадковість. Ми дійшли до висновку, що ця особа відверто і цілеспрямовано розпалювала міжетнічну та міжнаціональну ворожнечу і цілеспрямовано працює в такому напрямку, а це шкодить двостороннім відносинам між Україною і Польщею”, — пояснив О.Ткачук.

Як повідомляв УНН, СБУ заборонила меру Перемишля в’їзд до України на 5 років.