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СБУ: меру Перемишля заборонили в’їзд через участь в антиукраїнських заходах

СБУ: меру Перемишля заборонили в’їзд через участь в антиукраїнських заходах

Київ • УНН

 • 8388 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Служба безпеки України заборонила в’їзд в Україну меру польського міста Перемишль Робертові Хомі через його участь в антиукраїнських заходах у Перемишлі. Про це у коментарі Радіо Свобода повідомив керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук, передає УНН.

“Підстав для такої заборони є чимало, це все відкрита інформація в медіа в Польщі та Україні. Рішення про заборону в’їзду було ухвалено тоді, коли він брав участь в антиукраїнських заходах у Перемишлі. Це не була разова випадковість. Ми дійшли до висновку, що ця особа відверто і цілеспрямовано розпалювала міжетнічну та міжнаціональну ворожнечу і цілеспрямовано працює в такому напрямку, а це шкодить двостороннім відносинам між Україною і Польщею”, — пояснив О.Ткачук.

Як повідомляв УНН, СБУ заборонила меру Перемишля в’їзд до України на 5 років.

Українські Національні Новини

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