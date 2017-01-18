СБУ: мэру Перемышля запретили въезд за участие в антиукраинских мероприятиях

"Оснований для такого запрета немало, это все открытая информация в СМИ в Польше и Украине. Решение о запрете въезда было принято тогда, когда он участвовал в антиукраинских мероприятиях в Перемышле. Это не была разовая случайность. Мы пришли к выводу, что это лицо откровенно и целенаправленно разжигало межэтническую и межнациональную вражду и целенаправленно работает в этом направлении, а это вредит двусторонним отношениям между Украиной и Польшей", - пояснил А.Ткачук.

Как сообщал УНН, СБУ запретила мэру Перемышля въезд в Украину на 5 лет.