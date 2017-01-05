С.Михайлюк у Лоуренсі приніс перемогу "Канзасу"

Вихованець “Черкаських Мавп” вчетверте поспіль вийшов на майданчик у стартовій п’ятірці, проте в першій половині особливими здобутками похизуватися не зміг. Однак вже у другій половині гри нагадав про себе двома точними дальніми та трьома влучними штрафними кидками.

Суперники ж не відпускали одне одного в рахунку і за 6 секунд до завершення основного часу рахунок був рівний — 88:88.

Святослав ввів м’яч у гру з-під власного кошика пасом на Девонте Грема, проте партнер одразу повернув м’яч українцю і той на максимальній швидкості пробіг увесь майданчик та на останній секунді забив лей-ап та приніс перемогу власній команді.