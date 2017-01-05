С.Михайлюк в Лоуренсе принес победу "Канзасу"

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Черкассы-Киев. 5 января. УНН. Этой ночью местный "Канзас" питомца "Черкасских обезьян" Святослава Михайлюка принимал на своем паркете команду университета "Канзас Стэйт". Об этом УНН-Центр сообщили в пресс-службе черкасской команды.

Воспитанник "Черкасских обезьян" в четвертый раз подряд вышел на площадку в стартовой пятерке, однако в первой половине особыми достижениями похвастаться не смог. Однако уже во второй половине игры напомнил о себе двумя точными дальними и тремя точными штрафными бросками.

Соперники же не отпускали друг друга в счете и за 6 секунд до конца основного времени счет был равный - 88:88.

Святослав ввел мяч в игру из-под собственной корзины пасом на Девонте Грэма, однако партнер сразу вернул мяч украинцу и то на максимальной скорости пробег всю площадку и на последней секунде забил лей-ап и принес победу своей команде.

Украинские Национальные Новости

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