С.Михайлюк в Лоуренсе принес победу "Канзасу"
Киев • УНН
Черкассы-Киев. 5 января. УНН. Этой ночью местный "Канзас" питомца "Черкасских обезьян" Святослава Михайлюка принимал на своем паркете команду университета "Канзас Стэйт". Об этом УНН-Центр сообщили в пресс-службе черкасской команды.
Воспитанник "Черкасских обезьян" в четвертый раз подряд вышел на площадку в стартовой пятерке, однако в первой половине особыми достижениями похвастаться не смог. Однако уже во второй половине игры напомнил о себе двумя точными дальними и тремя точными штрафными бросками.
Соперники же не отпускали друг друга в счете и за 6 секунд до конца основного времени счет был равный - 88:88.
Святослав ввел мяч в игру из-под собственной корзины пасом на Девонте Грэма, однако партнер сразу вернул мяч украинцу и то на максимальной скорости пробег всю площадку и на последней секунде забил лей-ап и принес победу своей команде.