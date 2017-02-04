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С.Курц виступив за надання Придністров'ю особливого статусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 лютого. УНН. Голова ОБСЄ підтримує надання Придністров’ю особливого статусу. Водночас Себастіан Курц заявив про необхідність дотримання суверенітету Молдови, передає УНН з посиланням на DW.

С.Курц виступив за надання Придністров'ю особливого статусу

"Міністр закордонних справ Австрії Себастіан Курц, який зараз головує в Організації з безпеки та співробітництва в Європі, вважає доцільним надання Придністров’ю особливого статусу. Про це він заявив під час свого візиту до Молдови у суботу, 4 лютого. При цьому Курц наголосив, що при цьому суверенітет цієї країни має дотримуватися," - йдеться в повідомленні.

Воодночас, президент Молдови Ігор Додон під час зустрічі з С.Курцом виступив за інтенсифікацію процесу придністровського врегулювання. “Що стосується реінтеграції республіки, я виступаю за спільний підхід і співробітництво в ім’я пошуку оптимальних рішень на благо громадян, які живуть і на правому, і на лівому березі.”

На думку Додона, процес придністровського врегулювання повинен завершитися возз’єднанням Молдови і Придністров’я, яке отримає спеціальний статус. 

Як повідомляв УНН, 18 січня минулого року президент Молдови Ігор Додон заявив, що сподівається на врегулювання придністровського питання до 2019 року.

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