С.Курц виступив за надання Придністров'ю особливого статусу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Голова ОБСЄ підтримує надання Придністров’ю особливого статусу. Водночас Себастіан Курц заявив про необхідність дотримання суверенітету Молдови, передає УНН з посиланням на DW.
"Міністр закордонних справ Австрії Себастіан Курц, який зараз головує в Організації з безпеки та співробітництва в Європі, вважає доцільним надання Придністров’ю особливого статусу. Про це він заявив під час свого візиту до Молдови у суботу, 4 лютого. При цьому Курц наголосив, що при цьому суверенітет цієї країни має дотримуватися," - йдеться в повідомленні.
Воодночас, президент Молдови Ігор Додон під час зустрічі з С.Курцом виступив за інтенсифікацію процесу придністровського врегулювання. “Що стосується реінтеграції республіки, я виступаю за спільний підхід і співробітництво в ім’я пошуку оптимальних рішень на благо громадян, які живуть і на правому, і на лівому березі.”
На думку Додона, процес придністровського врегулювання повинен завершитися возз’єднанням Молдови і Придністров’я, яке отримає спеціальний статус.
Як повідомляв УНН, 18 січня минулого року президент Молдови Ігор Додон заявив, що сподівається на врегулювання придністровського питання до 2019 року.