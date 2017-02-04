С.Курц выступил за предоставление Приднестровью особого статуса

"Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц, который сейчас председательствует в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, считает целесообразным предоставление Приднестровью особого статуса. Об этом он заявил во время своего визита в Молдову в субботу, 4 февраля. При этом Курц отметил, при этом суверенитет этой страны соблюдать ", - говорится в сообщении.

Воодночас, президент Молдовы Игорь Додон в ходе встречи с С.Курцом выступил за интенсификацию процесса приднестровского урегулирования. "Что касается реинтеграции республики, я выступаю за общий подход и сотрудничество во имя поиска оптимальных решений на благо граждан, живущих и на правом, и на левом берегу".

По мнению Додона, процесс приднестровского урегулирования должен завершиться воссоединением Молдовы и Приднестровья, которое получит специальный статус.

Как сообщал УНН, 18 января прошлого года президент Молдовы Игорь Додон заявил, что надеется на урегулирование приднестровского вопроса до 2019 года.