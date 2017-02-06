С.Кубів очікує ратифікацію угоди про ЗВТ з Канадою у ВР найближчими тижнями
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів очікує, що Верховна Рада найближчими тижнями ратифікує угоду з Канадою про вільну торгівлю. Про це він сьогодні сказав під час круглого столу на тему про угоду вільної торгівлі з Канадою, передає кореспондент УНН.
С.Кубів зазначив, що законопроект про ратифікацію угоди про вільну торгівлю між Україною і Канадою підготовлений для винесення на голосування у Верховній Раді.
"Ми очікуємо в найближчі засідання Верховної Ради тижні ратифікації угоди про вільну торгівлю з Канадою", - сказав він.
У свою чергу заступник міністра економічного розвитку і торгівлі - Торговий представник України Наталія Микольська повідомила, що за 11 місяців 2016 року експорт України до Канади становить на рівні 26,2 млн дол. США.
Нагадаємо, палата громад Канади підтримала ратифікацію угоди про ЗВТ з Україною.
Як повідомляв УНН, 17 листопада П.Порошенко вніс на розгляд Верховної Ради проект закону про ратифікацію зони вільної торгівлі між Україною і Канадою та визначив його як невідкладний для розгляду.
11 липня перший віце-прем’єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів та міністр Канади з міжнародної торгівлі Христя Фрілянд поставили свої підписи під історичною угодою про запровадження зони вільної торгівлі між Україною та Канадою.