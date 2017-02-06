С.Кубив ожидает ратификации соглашения о ЗСТ с Канадой в ВР в ближайшие недели
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив ожидает, что Верховная Рада в ближайшие недели ратифицирует соглашение с Канадой о свободной торговле. Об этом он сказал во время круглого стола на тему о соглашении по свободной торговле с Канадой, передает корреспондент УНН.
С.Кубив отметил, что законопроект о ратификации соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой подготовлен для вынесения на голосование в Верховной Раде.
"Мы ожидаем в ближайшие заседания Верховной Рады недели ратификацию соглашения о свободной торговле с Канадой", - сказал он.
В свою очередь заместитель министра экономического развития и торговли - Торговый представитель Украины Наталья Мыкольская сообщила, что за 11 месяцев 2016 г. экспорт Украины в Канаду составляет на уровне 26,2 млн долл. США.
Напомним, палата общин Канады поддержала ратификацию соглашения о ЗСТ с Украиной.
Как сообщал УНН, 17 ноября П.Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона о ратификации зоны свободной торговли между Украиной и Канадой и определил его как неотложный для рассмотрения.
11 июля первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив и министр Канады по международной торговле Хрыстя Фрилянд поставили свои подписи под историческим соглашением о введении зоны свободной торговли между Украиной и Канадой.