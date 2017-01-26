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С.Горбатюк: у 35 справах Майдану із 220 уже винесені вироки

Київ • УНН

 • 10043 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. З 220 обвинувальних актів, які ГПУ направила до суду у справах Майдану, у 35 суди винесли вироки, які вступили в дію. Про це повідомив журналістам у четвер начальник Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, передає кореспондент УНН.

“З тих, що направлені до суду понад 220 обвинувальних актів, на сьогоднішній день в 35 уже винесені вироки, які вступили в законну дію”, — сказав С.Горбатюк.

Він сподівається, що рух стосовно інших обвинувальних актів продовжиться у судах.

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