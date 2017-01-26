С.Горбатюк: у 35 справах Майдану із 220 уже винесені вироки

“З тих, що направлені до суду понад 220 обвинувальних актів, на сьогоднішній день в 35 уже винесені вироки, які вступили в законну дію”, — сказав С.Горбатюк.

Він сподівається, що рух стосовно інших обвинувальних актів продовжиться у судах.