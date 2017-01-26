С.Горбатюк: у 35 справах Майдану із 220 уже винесені вироки
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. З 220 обвинувальних актів, які ГПУ направила до суду у справах Майдану, у 35 суди винесли вироки, які вступили в дію. Про це повідомив журналістам у четвер начальник Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, передає кореспондент УНН.
“З тих, що направлені до суду понад 220 обвинувальних актів, на сьогоднішній день в 35 уже винесені вироки, які вступили в законну дію”, — сказав С.Горбатюк.
Він сподівається, що рух стосовно інших обвинувальних актів продовжиться у судах.