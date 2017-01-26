С.Горбатюк: в 35 делах Майдана из 220 уже вынесены приговоры

"Из тех, что направлены в суд более 220 обвинительных актов, на сегодняшний день в 35 уже вынесены приговоры, которые вступили в законную силу", - сказал С.Горбатюк.

Он надеется, что движение относительно других обвинительных актов продолжится в судах.